DELGRES LA TRAVERSE Cleon, samedi 16 mars 2024.

Delgres est avant tout une aventure intime, un voyage intérieur où la musique devient le véhicule imaginaire d’un vécu personnel, d’une histoire familiale. Et plus largement, du destin d’une partie du monde marquée par le déracinement et la difficile conquête d’une identité. La musique fascinante qu’ils produisent est celle est d’un power trio unique, proche aussi des univers des Black Keys et de Hanni El Khatib, entre rock sous hypnose, soul tellurique et garage abrasif.Originaire de Nouvelle-Calédonie, auteur compositeur interprète, Jason Mist est un artiste complet qui a la particularité de jouer de la guitare slide. Ses expériences en Inde et en Australie lui ont permis de se forger et d’enrichir sa musique qui est à son image ; les yeux et les oreilles grand ouverts sur le monde. Il est guidé par des valeurs humanistes, qu’il lui tient à cœur de transmettre. Si Jason ne veut se restreindre à aucun genre musical, le son qu’il offre est résolument folk, blues, mêlé aux rythmes de son île natale.

Tarif : 23.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

LA TRAVERSE 37 RUE LUIS CORVALAN 76410 Cleon 76