THE SUR LA BANQUISE LA TRAVERSE Cleon Catégorie d’Évènement: Cléon THE SUR LA BANQUISE LA TRAVERSE Cleon, 9 février 2024, Cleon. Thé sur la banquiseUne création d’Éric Bouvron#Théâtre jeune publicLes ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie. Un ministre de l’Écologie missionne son secrétaire, Victor Mulot, pour le trouver. Problème : Victor Mulot n’a jamais quitté le territoire français, le seul animal sauvage qu’il ait rencontré est un chien, il est allergique à tout ce qui est poilu et il ne supporte pas le froid. Son cauchemar glacial commence. Un voyage où la tendresse et l’émotion nous surprennent en plein éclat de rire.

Tarif : 5.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 18:30 Réservez votre billet ici LA TRAVERSE 37 RUE LUIS CORVALAN 76410 Cleon Détails Catégorie d’Évènement: Cléon Autres Code postal 76410 Lieu LA TRAVERSE Adresse 37 RUE LUIS CORVALAN Ville Cleon Departement 76 Lieu Ville LA TRAVERSE Cleon Latitude 49.310559 Longitude 1.035655 latitude longitude 49.310559;1.035655

LA TRAVERSE Cleon 76 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleon/