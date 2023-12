LES TROIS MOUSQUETAIRES LA TRAVERSE Cleon, 4 février 2024, Cleon.

Les Trois Mousquetaires, aventure de cape et d’épée, de sentiments et de cavalcades, font partie de notre patrimoine, aussi bien littéraire que cinématographique. Notre adaptation va au-delà des adaptations habituelles puisqu’elle va bien plus loin que la simple histoire des ferrets de la Reine. Le roman est parcouru dans son intégralité et se termine par la mort de Milady. Ici, nous suivons le parcours des femmes jusqu’à l’extinction de leurs feux.On retrouve ici tous les ingrédients qui ont fait le succès des spectacles de la compagnie : musique sur scène (accordéon, guitares, cajon, chants…), une dizaine de combats et une troupe survitaminée affamée de plaisir au service du grand Alexandre Dumas !

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-04 à 15:00

Réservez votre billet ici

LA TRAVERSE 37 RUE LUIS CORVALAN 76410 Cleon 76