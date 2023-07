Visite libre de la Traverse La Traverse Cléon Catégories d’Évènement: Cléon

Seine-Maritime Visite libre de la Traverse La Traverse Cléon, 16 septembre 2023, Cléon. Visite libre de la Traverse Samedi 16 septembre, 14h00 La Traverse La Traverse

37, rue Luis Corvalan

Les coulisses de La Traverse : découverte de cette salle et des métiers du spectacle.

Sam 16 : de 14h à 17h La Traverse 37 rue Luis Corvalan, 76410 Cléon Cléon 76410 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Ville de Cléon Détails Catégories d’Évènement: Cléon, Seine-Maritime Autres Lieu La Traverse Adresse 37 rue Luis Corvalan, 76410 Cléon Ville Cléon Departement Seine-Maritime Lieu Ville La Traverse Cléon

La Traverse Cléon Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleon/