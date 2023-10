Le Repair Café se mobilise à l’occasion des Journée Nationales de la Réparation 2023 La Traverse Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Le Repair Café se mobilise à l’occasion des Journée Nationales de la Réparation 2023 La Traverse Bergerac, 21 octobre 2023, Bergerac. Le Repair Café se mobilise à l’occasion des Journée Nationales de la Réparation 2023 Samedi 21 octobre, 14h00 La Traverse Le Repair Café de La Traverse se mobilise le 21 octobre 2023 pour la première édition des Journées Nationales de la Réparation.

Nos bénévoles vous accueilleront et tenteront, avec vous, de remettre en service les équipements en panne que vous nous amenerez.

Venez nombreux, le 21 octobre, de 14 à 17h, au 36 boulevard Santraille (entrée possible également par le parking au 2 rue Nicot). La Traverse 36 boulevard Santraille 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

