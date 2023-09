Atelier de construction en terre et paille La Traverse Bergerac, 14 octobre 2023, Bergerac.

Atelier de construction en terre et paille Samedi 14 octobre, 10h45 La Traverse Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez contacter ce numéro : 05 53 63 04 13.

Conçu par les architectes de l’atelier Bavard.e.s en partenariat avec l’association La Traverse et la ville de Bergerac.

Les ossatures bois sont prêtes à accueillir le mélange de terre et de paille : une occasion pour toutes et tous de renouer avec une technique de construction ancienne en accord avec les enjeux de la transition écologique.

Adultes et enfants, enfilez vos vêtements de chantier et venez tester cette technique en compagnie des architectes du projet. Vous découvrirez les multiples avantages de la construction en terre et paille.

La Traverse 36 boulevard Joseph Santraille 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine http://www.instagram.com http://latraverse.bergerac Dans les anciens entrepôts des tabacs, l’association La Traverse regroupe des compétences multiculturelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:45:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

©Ville de Bergerac