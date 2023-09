Visite à l’ancienne manufacture des tabacs : un projet architectural écologique et transitoire La Traverse Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Visite à l’ancienne manufacture des tabacs : un projet architectural écologique et transitoire La Traverse Bergerac, 14 octobre 2023, Bergerac. Visite à l’ancienne manufacture des tabacs : un projet architectural écologique et transitoire Samedi 14 octobre, 10h00 La Traverse Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, contacter ce numéro : 05 53 63 04 13. Conçu par les architectes de l’atelier Bavard.e.s en partenariat avec l’association La Traverse et la Ville de Bergerac.

Au sein des anciens entrepôts des tabacs, à la manufacture gérée par l’association La Traverse, un projet architectural en accord avec la transition écologique est actuellement en cours.

Réutilisation de matériaux, utilisation de matériaux locaux biosourcés, chantier participatif, sont au cœur d'une démarche collective novatrice. L'objectif est d'aménager les locaux dans le cadre d'un projet d'urbanisme transitoire.

