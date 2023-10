« Levez les yeux ! » : une visite pédagogique d’un chantier éco-construit La Traverse Bergerac, 13 octobre 2023, Bergerac.

Visite accompagnée par les architectes Lison Domé et Hugo Leprince de l’Association l’Atelier Bavard.e.s, de la classe de CM2 de l’école Simone Veil du chantier éco-construit en terre et en paille. Les jeunes architectes seront interrogés par les élèves sur leur métier, leur formation, leur philosophie et l’éco-chantier sous leurs yeux.

La Traverse 36 boulevard Joseph Santraille, 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine http://www.instagram.com http://latraverse.bergerac Dans les anciens entrepôts des tabacs, l’association La Traverse regroupe des compétences multiculturelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T10:30:00+02:00

