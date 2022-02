La Traque – Spectacle Lons-le-Saunier, 20 février 2022, Lons-le-Saunier.

La Traque – Spectacle Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit Lons-le-Saunier

2022-02-20 – 2022-02-20 Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit

Lons-le-Saunier Jura

5 EUR Dans une auberge, on apprend que le village se fait encercler par les loups. Pour faire face à cette menace Madame le Maire et son comité mettent au point un ensemble de mesures de sécurité. L’une de ces mesures sera de faire appel à une chasseuse professionnelle étrangère – le dernier chasseur du village ayant été tué par une louve des années auparavant-. L’arrivée des loups et de la chasseuse étrangère bouleverse le quotidien de ce village et va agir à la manière d’un révélateur.

Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit Lons-le-Saunier

