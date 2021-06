La Traque – Compagnie Projet D Ecole Colette Magny, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

La Traque – Compagnie Projet D

le samedi 3 juillet à Ecole Colette Magny

Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues. Un petit village est encerclé par les loups. Pour faire face à la menace, Madame la Maire et son comité mettent au point un ensemble de mesures de sécurité. L’une d’elle est de faire appel à une chasseuse professionnelle étrangère. L’arrivée des loups et de la chasseuse bouleverse le quotidien de ce village et va agir à la manière d’un révélateur.

Gratuit, ouverts à toutes et tous, dans le respect des gestes barrières et mesures gouvernementales en vigueur.

Théâtre et marionnettes

Ecole Colette Magny 17 rue Colette Magny 75019 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:30:00 2021-07-03T12:40:00;2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T17:10:00