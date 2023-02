La Trapéziste des Anges- Cirque Tsigane Romanès CHAPITEAU CIRQUE ROMANES, 11 février 2023, PARIS.

La Trapéziste des Anges- Cirque Tsigane Romanès CHAPITEAU CIRQUE ROMANES. Un spectacle à la date du 2023-02-11 (2023-02-11 au ) 16:00. Tarif : 12.0 à 22.0 euros.

KALI présente ce spectacle Gratuit pour les moins de 3 an(s) Alexandra, « La Trapéziste des Anges ! », 5e fille d’Alexandre et de Délia, elle vous fera faire unvoyage poétique hors du Temps !Autour d’elle, trapèze, funambule, jonglage, cerceaux diamantins, les musiques et les danses Tziganesdes Balkans… Et un chat qui se promène sur la piste et qui fait des bêtises quand il en a envie, car cen’est pas « horreur » du dressage…Sous le ciel du cirque Romanès, toute la tribu est réunie, d’autres cousins et cousines sont venus lesrejoindre pour partager la joie de vivre … Et les plus jeunes redoublent d’énergie pour vousémerveiller !Alexandra, « La Trapéziste des Anges ! » : Une trace dans le cœur, on en demande pas plus !« Assis dans l’herbe, mon luth collé contre ma poitrine, j’ai été bien plus loin que les arméesD’Alexandre et de César. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux. » – Poème d’Alexandre Romanès- Livre « Paroles Perdues » – Ed. Gallimard.

CHAPITEAU CIRQUE ROMANES PARIS Square Parodi, Bd de l’Amiral-Bruix Paris

