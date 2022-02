LA TRANSVERSAINE La Haie-Traversaine La Haie-Traversaine Catégories d’évènement: La Haie-Traversaine

Mayenne

LA TRANSVERSAINE La Haie-Traversaine, 11 juin 2022, La Haie-Traversaine. LA TRANSVERSAINE Le Bas Lozé Base de loisirs May’n Loisirs La Haie-Traversaine

2022-06-11 – 2022-06-11 Le Bas Lozé Base de loisirs May’n Loisirs

La Haie-Traversaine Mayenne La Haie-Traversaine EUR 6 6 6 circuits VTT : 20-30-40-50-60-70 km.

3 circuits rando pédestres : 7-10 et 15 km.

Départ le samedi de 13h30 à 15h, le dimanche de 8h à 9h30.

Inscription et paiement en ligne. Étape n° 7 du Tour VTT de la Mayenne, par le Véloce Team Traversinois. beauce.christian@orange.fr +33 6 83 12 45 54 http://tourmayennevtt.free.fr/ 6 circuits VTT : 20-30-40-50-60-70 km.

3 circuits rando pédestres : 7-10 et 15 km.

Départ le samedi de 13h30 à 15h, le dimanche de 8h à 9h30.

Inscription et paiement en ligne. Le Bas Lozé Base de loisirs May’n Loisirs La Haie-Traversaine

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Haie-Traversaine, Mayenne Autres Lieu La Haie-Traversaine Adresse Le Bas Lozé Base de loisirs May'n Loisirs Ville La Haie-Traversaine lieuville Le Bas Lozé Base de loisirs May'n Loisirs La Haie-Traversaine Departement Mayenne

La Haie-Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haie-traversaine/

LA TRANSVERSAINE La Haie-Traversaine 2022-06-11 was last modified: by LA TRANSVERSAINE La Haie-Traversaine La Haie-Traversaine 11 juin 2022 La Haie-Traversaine mayenne

La Haie-Traversaine Mayenne