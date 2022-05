La Transpyr Coast to Coast Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: 64400

Oloron-Sainte-Marie

La Transpyr Coast to Coast Oloron-Sainte-Marie, 13 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie. La Transpyr Coast to Coast stade municipal d’Oloron Sainte-Marie Rue Jules Fabre Oloron-Sainte-Marie

2022-06-13 19:00:00 – 2022-06-14 07:45:00 stade municipal d’Oloron Sainte-Marie Rue Jules Fabre

Oloron-Sainte-Marie 64400 EUR 0 0 La Transpyr est une course qui traverse les Pyrénées d’Ouest en Est en 7 étapes , de Saint Jean de Luz à Roses . Cyclo, VTT ou VAE sont représentés . 400 participants à venir pour applaudir au stade municipal ou dans la ville. La Transpyr est une course qui traverse les Pyrénées d’Ouest en Est en 7 étapes , de Saint Jean de Luz à Roses . Cyclo, VTT ou VAE sont représentés . 400 participants à venir pour applaudir au stade municipal ou dans la ville. +33 5 59 39 98 00 La Transpyr est une course qui traverse les Pyrénées d’Ouest en Est en 7 étapes , de Saint Jean de Luz à Roses . Cyclo, VTT ou VAE sont représentés . 400 participants à venir pour applaudir au stade municipal ou dans la ville. OTBH

stade municipal d'Oloron Sainte-Marie Rue Jules Fabre Oloron-Sainte-Marie

