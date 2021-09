La Transplanisphère / le sas (science-art-société) Lycée Albert Schweitzer, 2 octobre 2021, Le Raincy.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Le soleil, même la nuit – Installation / Performance / Musique / Audiowalk

La Transplanisphère est en résidence avec le sas (science-art-société) au Lycée Schweitzer du Raincy (93). Des œuvres hybrides et interactives sont proposées dans le parc de l’établissement :

L’Inconnue du Soleil, une installation visuelle et numérique de Ikse Maître et du sas. Une grande sphère vidéo de la surface du soleil qui évolue avec le public.

Le chemin des rêves, un audiowalk créé par les élèves et Noémie Besace avec Fabian Eck / Storydive, Ambrus Ivanyos / MeetLab et Philippe Thibault. Dans le cadre du projet européen Europefiction avec KJT Dortmund.

Nos années 20, une performance d’élèves mise en scène par Bruno Freyssinet et écrite à partir d’interviews sur leur vision de notre époque (projet Oratio mix).

Concert sous la Lune, avec les élèves de Stéphane Dietrich.

Avec le soutien de La Diagonale Paris-Saclay – Erasmus + partenariats stratégiques – OFAJ – Ministère de la Culture / Résidence d’artistes – https://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/

Lycée Albert Schweitzer 11 Allée Valère Lefebvre Le Raincy 93340

5 : Bobigny – Pablo Picassso (4608m) 5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (6341m) Lignes 146, 602, 603, 605 RER E – Le Raincy-Villemomble-Montfermeil T4 Les Pavillons sous Bois



Contact : http://www.schweitzer-culture.org https://www.instagram.com/latransplanisphere/

Date complète :

Ikse Maitre – Courtesy sas