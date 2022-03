La transmission, le sabrage de velours Salle d’honneur de la mairie d’Arles, 2 avril 2022, Arles.

Le ruban de velours est une pièce majeure du costume d’Arles. Très souvent, les Arlésiennes choisissent et préparent les éléments de leur costume en fonction du ruban, cela permet d’harmoniser et de codifier la tenue. Aujourd’hui considéré comme un bijou, le ruban se décline dans un grand choix de couleurs et de motifs. Malgré cette grande diversité, ce ne sont, et ne seront que des séries très limitées. Sa fabrication est un savoir-faire qui exige une mise en œuvre unique, complexe et artisanale. Les fils de soie sont tissés à plat en double chaine, cela offre la possibilité d’obtenir le velours qui donnera du relief aux motifs. Le tissage se fait sur un métier Jacquard, et le sabrage du velours est effectué à la main. Cette étape du sabrage demande un savoir-faire, et une maitrise de la technique. Ce film documentaire présente celles qui ont décidées de perpétuer le savoir-faire du sabrage de velours, indispensable à la fabrication du ruban que portent les élégantes filles du pays d’Arles.

