LA TRANSMISSION DES BÉNÉDICTIONS DE BOUDDHA TARA VERTE Montpellier, dimanche 25 février 2024.

Joignez-vous à nous pour une matinée de méditation ouverte à tous, débutants et habitués, où nous explorons l’art de cultiver la paix intérieure. La méditation vise à apaiser l’esprit, libérant ainsi des soucis et des souffrances mentales, pour accéder au véritable bonheur, indépendamment des conditions extérieures.

Participez à un événement exceptionnel au CMK Montpellier la transmission des bénédictions de Bouddha Tara Verte.

Cette cérémonie rituelle spéciale crée une connexion unique avec Tara, une manifestation de la sagesse ultime des bouddhas.

Tara, en tant que bouddha féminin, nous protège contre les dangers intérieurs et extérieurs, nous offre les conditions nécessaires à notre croissance spirituelle, et nous guide avec ses bénédictions sur notre chemin spirituel.

Kadam Olivier partagera les enseignements inspirants sur les 4 profondeurs, tirés du Soutra du Cœur de Bouddha Shakyamouni.

Guidés par la profonde sagesse de la vacuité issue d’authentiques instructions bouddhistes, nous explorerons, avec Kadam Olivier, la nature de la réalité.

Jusqu’à quel point notre esprit influence-t-il notre perception de nous-même, de notre environnement et des autres ? Et si notre sentiment d’impuissance et de séparation du monde était basé sur une erreur sans fondement ? Et si toute notre souffrance et nos problèmes découlaient d’une mauvaise compréhension du rôle de notre esprit dans notre quotidien ? Rejoignez-nous pour cette réflexion enrichissante sur la nature de la réalité et la transformation de notre compréhension.

Au programme:

9h-9h45 méditation

11h-13h cérémonie de transmission des bénédictions

15h-16h30 commentaires

17h-18h pratique commentée

Dimanche

10h-11h15 commentaires

11h45-13h commentaires

15h-16h15 commentaires

16h45-18h commentaires EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

20 Rue du Carré du Roi

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

