La Transléonarde Plouescat, 24 juin 2023, Plouescat .

La Transléonarde

Les Halles Plouescat Finistère

2023-06-24 – 2023-06-25

Plouescat

Finistère

Le célèbre Marathon du Finistère revient en 2023 pour son 21ème anniversaire !

La Transléonarde c’est :

– Un marathon solo et duo mythique en bord de mer

– Le Trail des Naufrageurs

– Un semi-marathon handisport

– Deux marches côtières de 10 et 18 km

En plus des épreuves, de nombreuses animations vous attendent, de quoi ravir les petits et grands sportifs lors d’un week-end de convivialité et de partage !

Samedi 24 juin :

– Animations enfants avec ateliers de découverte de l’athlétisme ;

– Initiation au longe-côte ;

– Balade touristique commentée du Léon

– Pasta Party et animations musicales bretonnes, chants de marins et fanfare

Dimanche 25 juin :

C’est jour de course avec le plein d’animations tout le long du parcours du marathon et à l’arrivée ! Chants de marins, fanfares, groupes folkloriques… Et surtout, le traditionnel Kig ha Farz d’après course !

Inscriptions et réservations sur klikego.com

marathondufinistere@transleonarde.com +33 2 29 61 13 60 http://www.transleonarde.com/

