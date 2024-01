La Transléonarde Plouescat, samedi 22 juin 2024.

La Transléonarde Plouescat Finistère

Le célèbre Marathon du Finistère revient en 2024 pour son 22ème anniversaire !

La Transléonarde c’est :

– Un marathon solo et duo mythique en bord de mer

– Le Trail des Naufrageurs

– Un semi-marathon handisport

– Deux marches côtières de 10 et 18 km

En plus des épreuves, de nombreuses animations vous attendent, de quoi ravir les petits et grands sportifs lors d’un week-end de convivialité et de partage !

Inscriptions et réservations sur klikego.com .

Les Halles

Plouescat 29430 Finistère Bretagne marathondufinistere@transleonarde.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23



L’événement La Transléonarde Plouescat a été mis à jour le 2024-01-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX