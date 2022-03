La Transléonarde – Le marathon du bord de mer Plouescat, 25 juin 2022, Plouescat.

La Transléonarde – Le marathon du bord de mer Plouescat

2022-06-25 – 2022-06-26

Plouescat Finistère

Retrait des dossards : samedi 25 juin de 14h à 19h au complexe sportif de Plouescat pour toutes les épreuves (à côté de la poste).

Dimanche 26 juin : au complexe sportif de Plouescat pour le Marathon et le Marathon Duo de 7h30 à 8h30. A la salle de sports de Guissény pour les Marches Côtières et le Trail des Naufrageurs de 7h30 à 9h15.

Navettes : dimanche 26 juin, l’organisation met à votre disposition des navettes le matin pour rejoindre, au départ de Guissény, commune d’arrivée, les différents sites de départ (y compris une navette Guissény/Goulven 9h45 et Goulven/Guissény à 11h15 pour le Duo) mais vous pouvez également aller à Goulven commune du passage du relais, remettre vos affaires / et vos clés à votre binôme.

Les navettes sont à prendre sur le parking de la salle de sport de Guissény.

Navettes Marathon : de 6h30 à 8h00 pour Plouescat Navettes Duo : à 9h45 Guissény/Goulven et à 11 h 15 Goulven/Guissény Navettes Trail des Naufrageurs : de 8h30 à 9h30 pour le Village de Meneham à Kerlouan.

Navettes de Guissény vers Plouescat après la course pour les marathoniens à 14h et 16h uniquement.

Ravitaillements : des Ravitaillements adaptés / spécifiques sont installés tous les 5 km et à l’arrivée pour les Marathoniens et coureurs du Marathon Duo. Des points de ravitaillement sont installés de manière plus espacée pour les marcheurs et coureurs du Trail.

Pasta Party : samedi 25 juin à Plouescat à 19h Pasta Party (uniquement sur réservation – 13 euros par personne). Animations musicales bretonnes, chants de marins, fanfare.

Repas d’après course : La Transléonarde a pour habitude de vous préparer un plat traditionnel à base de viande (porc et bœuf) de légumes et de far (blanc et noir) : Le Kig ha Farz (soit littéralement : la viande et le far). Le service a lieu le dimanche 26 juin de 12h00 à 16h00. Inscription nécessaire, participation : 13 euros par personne.

marathondufinistere@transleonarde.com http://www.transleonarde.com/

Plouescat

