Hauts de Bienne Jura La Transju’trail emprunte le parcours de la mythique Transjurassienne, entre Mouthe (Doubs) et Les Rousses (Jura), en passant par Morez.

De nombreuses animations au programme dont le village partenaires à Morez samedi 04 juin après-midi de 13h00 à 20h30 – distribution des dossards et exposants Samedi 04 juin

La Transju’trail des Marmots (Morez) : 16h00

Enfants de 7 à 13 ans

Les courses (mini trails) s’effectuent sous la forme d’un Jungle Run ! Village partenaires (Morez) : 13h00-20h30

(distribution des dossards et exposants) Dimanche 05 juin

Le 40 km de la Transju’trail (Morez – Les Rousses) : 9h15

