La Transjurassienne Les Rousses, 11 février 2022, Les Rousses.

La Transjurassienne Les Rousses

2022-02-11 – 2022-02-13

Les Rousses Jura

EUR 0 0 Amateurs de ski de fond, rendez-vous à la Transjurassienne, l’événement incontournable des Montagnes du Jura. Près de 4 000 skieurs du monde entier s’affrontent sur les pistes nordiques du massif. L’un des plus beaux domaines d’Europe ! Seule étape française de la prestigieuse Worldloppet, la course se déroule sur 70 km entre Lamoura et Mouthe, sous la liesse populaire de milliers de spectateurs. Plus qu’une compétition de renommée internationale, la Transju’, c’est un véritable spectacle ! Classic, Skating 7 parcours pour le bonheur de tous.

Vendredi 11 et samedi 12 février, le Salon du Nordique au Centre Sportif est lieu de retrait des dossards mais réunit également tous les acteurs du Massif, les marques et les partenaires de l’événements.

Amateurs de ski de fond, rendez-vous à la Transjurassienne, l’événement incontournable des Montagnes du Jura. Près de 4 000 skieurs du monde entier s’affrontent sur les pistes nordiques du massif. L’un des plus beaux domaines d’Europe ! Seule étape française de la prestigieuse Worldloppet, la course se déroule sur 70 km entre Lamoura et Mouthe, sous la liesse populaire de milliers de spectateurs. Plus qu’une compétition de renommée internationale, la Transju’, c’est un véritable spectacle ! Classic, Skating 7 parcours pour le bonheur de tous.

Vendredi 11 et samedi 12 février, le Salon du Nordique au Centre Sportif est lieu de retrait des dossards mais réunit également tous les acteurs du Massif, les marques et les partenaires de l’événements.

Les Rousses

dernière mise à jour : 2022-01-24 par