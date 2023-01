La Trans’Jurassienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne

Jura Hauts de Bienne Célèbre course de ski de fond entre Lamoura et Mouthe. Créée en 1979, La Trans’Jurassienne est devenue depuis le plus grand événement de masse du ski nordique français : plus de 4 500 concurrents se mesurent aujourd’hui sur les différentes épreuves traversant les départements du Jura et du Doubs (région de Franche-Comté).

Sur notre secteur, vous pourrez voir passer les skieurs du coté de Bellefontaine. Renseignements sur www.latransju.com

Tél. 03 84 33 45 13 contact@latransju.com +33 3 84 33 45 13 http://www.latransju.com/ Hauts de Bienne

