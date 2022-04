La Transjaï Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-06-25 – 2022-06-26

Marignane Bouches-du-Rhône Marignane Il faut espérer que les vents souffleront fort, très fort !

Cette année encore aura lieu, sur le spot, oh ! combien mythique du Jaï, “La Transjaï”,



La distance à parcourir peut aller jusqu’à 40 km en fonction des conditions météorologiques.



La “Transjaï” est un rendez-vous très apprécié des funboardeurs de tous niveaux.



De l’émotion ! Des rebondissements… Du grand spectacle ! A voir ! La Transjaï : une épreuve de longue distance de funboard avec un départ au lièvre toujours spectaculaire. En effet, les coureurs se lancent derrière le bateau traçant la ligne de départ. base@cnmarignanais.fr +33 4 42 09 02 18 Il faut espérer que les vents souffleront fort, très fort !

