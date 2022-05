La transition énergétique : Kézako, où va-t-on et comment en être acteur ? Auditorium Simone Veil Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Auditorium Simone Veil, le mardi 10 mai à 20:30

Mathilde Mercier est enseignante-chercheure experte en énergie ; elle a intégré UniLaSalle Rennes à Ker Lann en mai 2021. Elle dressera un état des lieux, présentera les différents leviers d’action et, enfin, expliquera notre rôle dans cette transition. Notre cycle de conférences « Graines de sciences » se poursuit…

Entrée libre, inscription conseillée

La France s’est engagée dans une politique de transition énergétique et de décarbonation. Mathilde Mercier, enseignante-chercheuse à l’école UniLaSalle, définira ces termes et présentera des scenarii. Auditorium Simone Veil 35170 Bruz Bruz Ille-et-Vilaine

2022-05-10T20:30:00 2022-05-10T21:00:00

