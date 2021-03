Saint-Maur-des-Fossés Saint Maur (en Ligne) Saint-Maur-des-Fossés La transition écologique et sociale: un changement de paradigme ? [Hors les Murs]* Saint Maur (en Ligne) Saint-Maur-des-Fossés Catégorie d’évènement: Saint-Maur-des-Fossés

SMET (Saint-Maur En Transition) a le plaisir de vous convier à une conférence en ligne le JEUDI 11 MARS à 20h15 avec Antoine Godin, Responsable de la cellule modélisation macroéconomique à l’Agence Française de Développement (AFD): « La transition écologique et sociale: un changement de paradigme ? » Au travers de ses travaux, Antoine Godin explore les dynamiques de transition dans différents pays. Il nous propose une vision systémique de la transition et nous montre comment les dynamiques sociales, environnementales et économiques sont intrinsèquement connectées. Il nous invite à la construction d’un nouveau paradigme permettant l’émergence d’une société vraiment durable. Pour participer à cette conférence gratuite, il est nécessaire de s’inscrire sur le lien suivant : [https://framaforms.org/conference-en-ligne-le-jeudi-11…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fframaforms.org%2Fconference-en-ligne-le-jeudi-11-mars-a-20h15-organisee-par-smet-saint-maur-en-transition-1612902977%3Ffbclid%3DIwAR2E2F6VzDO5jbcTlfd45k_eBmBJEj5BQ7-E-AXqS_i_JON7pTACMFe3jAc&h=AT09lOiLIw9jCNrXE5xvXMzJn0weRzXWmIq6QRj6cKY46QZRFa9VMxNaeowArpdDrfOWh8gSf0k8qzvm2MVarqn_MaWBsUj5SCjzkkh574FT8RXZe-xXmkEepQV7Q67Hlp63&__tn__=q&c[0]=AT1laEMt2HTTEr2LQ5I69egaLx-5IgN6II8Naa4rlJwB4ja1XX7C0o9EVauwevt_1BB7uM6tlrqb9I8frHIhKirALp-woHWZCeVChJskwbDrQx57EqiVr_85wZPrNHGiKKNRkxzyI-L8VpUM11ldxVZe) NB: vous recevrez un mail de confirmation d’inscription (dans les 48h normalement) et le lien pour la conférence en ligne vous sera envoyé le 9 ou 10 mars. Pour assurer le bon déroulement de la réunion, merci de ne pas transférer le lien de l’accès à la conférence à des tiers. Pour convier vos amis, invitez-les à s’inscrire grâce au lien ci-dessus.

Si toutefois vous rencontrez un problème pour l’inscription, vous pouvez envoyer un mail directement à [contact-smet@transitionparisidf.org](mailto:contact-smet@transitionparisidf.org)

Au plaisir de se rencontrer par écran interposé, Le collectif SMET *[Hors les murs] : Evènement extérieur au Territoire de la Vallée de la Bièvre mais qu’il nous semble pertinent de relayer ici L’équipe de l’Agenda Collaboratif

