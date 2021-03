école Claudie Haigneré - rue des Troubadours La transhumance urbaine s’invite à l’école Claudie Haigneré école Claudie Haigneré – rue des Troubadours

La transhumance urbaine s’invite à l’école Claudie Haigneré école Claudie Haigneré – rue des Troubadours, 31 mars 2021-31 mars 2021, . La transhumance urbaine s’invite à l’école Claudie Haigneré

école Claudie Haigneré – rue des Troubadours, le mercredi 31 mars à 00:00

Comme chaque année, afin de marquer le retour des chèvres à Cugnaux, une transhumance urbaine est organisée. Les écoles Léon Blum, Christian Blanc, Eugène Montel ainsi que les crèches du Vivier et de Rachety ayant déjà participé aux précédentes transhumances, afin de permettre à terme que l’ensemble des groupes scolaires et crèches puissent bénéficier de cette manifestation, cette année l’évènement aura lieu autour du groupe scolaire Claudie Haigneré le mercredi 31 mars 2021. Les chèvres partiront du parking de l’école afin que les classes qui ne participent pas à la transhumance puissent tout de même voir le troupeau de chèvres. L’arrivée des chèvres se fera au bois vert. Comme chaque année, afin de marquer le retour des chèvres à Cugnaux, une transhumance urbaine est organisée. Les écoles Léon Blum, Christian Blanc, Eugène Montel ainsi que les […] école Claudie Haigneré – rue des Troubadours école Claudie Haigneré – rue des Troubadours, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T23:59:00

Détails Autres Lieu école Claudie Haigneré - rue des Troubadours Adresse école Claudie Haigneré - rue des Troubadours, Cugnaux