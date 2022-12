LA TRANSHUMANCE LUMINEUSE Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hérault

C'est un retour qui va marquer ces fêtes de fin d'année ! La Ville de Lunel a choisi de renouer avec la transhumance ! En effet, c'est équipés de lumières que les 200 brebis et moutons prendront le chemin depuis le complexe sportif Colette Besson pour une balade en cœur de ville. La transhumance passera par l'avenue des Abrivados, remontera l'allée Baroncelli puis direction le centre-ville avant de revenir sur l'allée Baroncelli. Un spectacle pastoral qui plaira à tous les publics ! Et pour qu'à la tombée de la nuit le spectacle soit encore plus lumineux, la Ville distribuera des lampions aux enfants pour suivre le cortège.

