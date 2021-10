Arles MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles Arles, Bouches-du-Rhône La transhumance en Provence au XIXe siècle MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La transhumance en Provence au XIXe siècle MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles, 5 novembre 2021, Arles. La transhumance en Provence au XIXe siècle

MDVA, maison de la vie associative, 2 Bd des Lices Arles, le vendredi 5 novembre à 18:30

Projection d’un passage sur la transhumance tiré du film de Jean Masclaux “Gens et métiers de Provence” (1958) suivie d’une intervention de Sandrine Krikorian, historienne de l’art et guide-conférencière, sur la transhumance en Provence au XIXème siècle. Sandrine Krikorian est l’auteure de l’ouvrage “De la Crau à l’Alpe”.

entrée libre

Projection d’un extrait du film de Jean Masclaux (1958) suivie d’une conférence sur la transhumance, donnée par Sandrine Krikorian MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles 2 Bd des Lices, Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T18:30:00 2021-11-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles Adresse 2 Bd des Lices, Arles Ville Arles lieuville MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles Arles