Gourgé Deux-Sèvres Gourgé EUR 2 6 Venez participer à la 22ème édition de la randonnée La Transgourgéenne !!! À pied ou à VTT, découvrez les chemins de Gourgé et la Vallée du Thouet. Pour cela, plusieurs parcours sont proposés :

– Parcours VTT (25 – 37 – 60 km)

– Parcours Kids

