LA TRANSFORMATION DU MONDE GRÂCE À NOTRE PROPRE TRANSFORMATION Montpellier, jeudi 14 mars 2024.

LA TRANSFORMATION DU MONDE GRÂCE À NOTRE PROPRE TRANSFORMATION Montpellier Hérault

Le Centre de Méditation Raja Yoga de Montpellier propose le 23 juin prochain, de 18h30 à 20h, une conférence sur le thème » La méditation, un nouvel art de vivre »

Le Centre de Méditation Raja Yoga de Montpellier propose le 23 juin prochain, de 18h30 à 20h, une conférence sur le thème » La méditation, un nouvel art de vivre »

Le stress, l’angoisse du futur et la peur sous toutes ses formes font désormais partie du paysage de notre société.

De plus en plus de personnes recherchent l’apaisement et les moyens de lâcher prise, afin de retrouver un bien être intérieur. Le recours à la méditation est ainsi devenu incontournable.

Mais qu’est- ce que la méditation? Comment apprendre à méditer pour retrouver en soi la paix et l’harmonie intérieures, et nous aider à transformer nos pensées en douceur…?

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-14

11 Rue Jules Latreilhe

Montpellier 34000 Hérault Occitanie montpellier@rajayogameditation.fr

L’événement LA TRANSFORMATION DU MONDE GRÂCE À NOTRE PROPRE TRANSFORMATION Montpellier a été mis à jour le 2024-03-04 par OT MONTPELLIER