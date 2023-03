La transformation du cochon, 12 mars 2023, Kutzenhausen Kutzenhausen.

La transformation du cochon

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250

2023-03-12 – 2023-03-12

Kutzenhausen

67250

Kutzenhausen

EUR La transformation du cochon est une tradition qui se pratiquait autrefois dans chaque ferme et réunissait famille et voisins dans une joyeuse journée de labeur. Dès 11h, plongez-vous dans cette ambiance conviviale et découvrez la fabrication de Lawerwurscht et Blùwurscht, charcuteries traditionnelles qui seront mises en vente au courant de la journée. À midi, un repas cochonnailles à l’ancienne sera servi, sur réservation et paiement préalables, avec café et dessert pour 14 € par personne (hors boissons).

Visite guidée de la Maison Rurale à 15h (entrée du musée en sus).

La Maison Rurale vous invite à découvrir la transformation du cochon avec démonstration de fabrication de charcuteries et repas du midi (sur réservation avant le 07/03).

+33 3 88 80 53 00

Kutzenhausen

dernière mise à jour : 2023-02-15 par