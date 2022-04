La tranchée des bagnards Glomel Glomel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Glomel Côtes d’Armor Creusée à partir de 1815, le canal de Nantes à Brest doit sa construction à des milliers d’hommes: ingénieurs, ouvriers, agriculteurs mais aussi prisonniers.

Ces bagnards ont percé la “tranchée de Glomel”, reliant Blavet et Hyères, au point le plus haut du canal.

Nous vous invitons à partir sur leurs traces. RDV à 14h30 au parking de Créharer à Glomel.

Tarif : 5 € / 12 – 18 ans : 3 € / moins de 12 ans : gratuit

