La trame bleue du parc Kellermann au jardin Charles Trenet Parc Kellermann Paris, lundi 19 février 2024.

Sur les pas de la nature en ville à la rencontre de la trame bleue et de la trame verte parisienne

19/02/2024 14:30 La trame bleue du parc Kellermann au jardin Charles Trenet

Une visite à la découverte des richesses de la biodiversité de ces deux sites

et des liens qui les rapprochent. L’aménagement de zones humides forment de

véritables refuges pour les espèces aquatiques. La gestion paysagère des deux

parcs contribue également au maintien et à l’enrichissement des espèces. La

gestion de l’eau dans les jardins évoluent au fil du temps ces aménagements en sont des exemples.

Rendez-vous : 19 rue de la poterne des peupliers

Parc Kellermann 19, rue de la Poterne-des-Peupliers 75013 Paris

Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

Parc Kellermann 13ème Pascal Bonneau