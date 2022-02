« La Tragédie d’Hamlet » de Guy-Pierre Couleau au T13 / Glacière Théâtre 13 – Glacière, 8 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 08 février 2022 au dimanche 20 février 2022 :

dimanche

de 16h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

payant

Quelle est la véritable tragédie d’Hamlet ? C’est sans doute celle de chacun de nous lorsque, jour après jour, nous sommes confrontés à notre propre destinée. Que dois-je faire ? Quelle décision dois-je prendre ? À chaque instant il nous faut choisir. Face aux innombrables sens de la pièce, nous entendrons ce chef-d’œuvre, où justice et innocence sont les véritables protagonistes.

« Nous connaissons les personnages de la pièce Hamlet. Avec le temps, dans un imaginaire collectif, ils sont devenus emblématiques de toutes sortes de couleurs et d’émotions : la mélancolie pour Hamlet, la démence pour Ophélie, la passion coupable de Gertrude, la cupidité de Claudius, la vengeance de Laërte. Ce sont nos traits dominants à tous et, là encore, grâce à eux, nous sommes en position de voir nos travers par le miroir du texte de Shakespeare.

Mais il est un autre couple de personnages qui régissent la pièce, plus invisibles ceux-là, et qui sont les véritables spectres évoluant sur cette complexe et prodigieuse toile d’araignée écrite par l’auteur : ce sont la justice et l’innocence. Ces deux mots sont pour moi les « autres » véritables protagonistes de la fable. De part en part, telles deux flèches, la pièce est traversée de ces deux notions : Claudius est-il coupable d’avoir succédé à son frère ? Si Hamlet tue le nouveau Roi, rendra-t-il justice à son père défunt ? Gertrude a-t-elle eu tort de refaire sa vie ? Ophélie qui se suicide est-elle innocente ?

Tous les personnages pourraient ainsi être auscultés à la lumière de ces deux termes qui gouvernent nos vies quotidiennement. » Guy-Pierre Couleau

Distribution

Mise en scène Guy-Pierre Couleau

Avec Benjamin Jungers Hamlet Anne Le Guernec Gertrude Nils Ohlund Claudius, Le Spectre Emil Abossolo M’Bo Polonius, Fossoyeur Sandra Sadhardheen Ophélie Bruno Boulzaguet Rosencrantz, Premier acteur, Fossoyeur Thomas Ribière Laërte, Guildenstern, Second acteur Marco Ca-raffa Horatio

Scénographie Delphine Brouard Lumières et régie générale Laurent Schneegans Costumes Camille Pénager Musiques et son Frédéric Malle avec la participation d’András Vigh et de l’Ensemble Luau Chorégraphie de combat Florence Leguy Assistante à la mise en scène Mona Martin-Terrones Maquillages et coiffures Kuno Schlegelmilch

À la mémoire de Jean-Claude Carrière

Théâtre 13 – Glacière 103A boulevard Auguste Blanqui Paris 75013

Contact : 01 45 88 62 22 reservations@theatre13.com https://theatre13.com/saison/spectacle/la-tragedie-dhamlet–3 https://www.facebook.com/LeTheatre13

Littérature;Théâtre

Date complète :

2022-02-08T20:00:00+01:00_2022-02-08T22:00:00+01:00;2022-02-09T20:00:00+01:00_2022-02-09T22:00:00+01:00;2022-02-10T20:00:00+01:00_2022-02-10T22:00:00+01:00;2022-02-11T20:00:00+01:00_2022-02-11T22:00:00+01:00;2022-02-12T20:00:00+01:00_2022-02-12T22:00:00+01:00;2022-02-13T16:00:00+01:00_2022-02-13T18:00:00+01:00;2022-02-15T20:00:00+01:00_2022-02-15T22:00:00+01:00;2022-02-16T20:00:00+01:00_2022-02-16T22:00:00+01:00;2022-02-17T20:00:00+01:00_2022-02-17T22:00:00+01:00;2022-02-18T20:00:00+01:00_2022-02-18T22:00:00+01:00;2022-02-19T20:00:00+01:00_2022-02-19T22:00:00+01:00;2022-02-20T16:00:00+01:00_2022-02-20T18:00:00+01:00