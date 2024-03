La Tragédie Comique Saumur, mercredi 19 juin 2024.

La Tragédie Comique Saumur Maine-et-Loire

Eve Bonfanti et Yves Hunstad sont des auteurs- comédiens singuliers qui aiment le théâtre, l’humour et

la poésie. Mais qui aiment par-dessus tout jouer avec le public. Entre vrai et faux-semblant, jeu et hors-jeu, fiction

et réalité, ils exhibent avec humour et finesse, le fil de l’illusion et autres ficelles de la scène.

Ils reprennent aujourd’hui leur toute première pièce qui a connu un immense succès, La Tragédie Comique créée

en 1988 à Bruxelles, programmée par la suite en tournée et aux Bouffes du Nord à Paris, jouée plus de 800 fois et

traduite en plusieurs langues.

Seul en scène, Yves Hunstad, mains dans les poches et l’air de rien, avec une maîtrise du verbe hors du commun, invente un fabuleux personnage cosmique, humain, grave, fragile et nous embarque séance tenante, pour un voyage jusqu’au cœur d’un grand mystère, celui d’un théâtre qui brasse le plaisir du jeu, l’intelligence alliée à l’émotion et nous livre un moment de grâce où poésie et humour fou sont au rendez-vous .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 20:30:00

fin : 2024-06-19

Le Dôme

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@anjou-theatre.fr

