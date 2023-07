Fête de l’été & Restitution du projet « Fresqu’iles » La Tracterie Ivry-sur-Seine, 22 juillet 2023, Ivry-sur-Seine.

Fête de l’été & Restitution du projet « Fresqu’iles » Samedi 22 juillet, 15h00 La Tracterie Gratuit

“FRESQU’ÎLES” repose sur une démarche d’appropriation de l’espace public, des habitant·es du quartier du Petit-Ivry, à travers un cycle d’ateliers participatifs de création aux abords de La Tracterie et de La Maison de Quartier du Petit-Ivry.

Notre collectif Ne Rougissez Pas! propose de venir fête l’été, les 5 ans de notre atelier-café « La Tracterie » ainsi que la restitution du projet « Fresqu’iles » le samedi 22 juillet 2023 de 15h à 23h.

Cette journée sera un évènement festif pour les habitant·es des Longs Sillons, du quartier du Petit-Ivry (et d’ailleurs) pour passer un moment convivial avant la fermeture estivale de La Tracterie.

Au programme : ateliers, goûter partagé, jeux, vidéo-maton, exposition, chorale, restauration, buvette et plein d’autres choses. Vous êtes tou·tes les bienvenu·es !

► Ouverte à tous·tes – entrée libre

La Tracterie, atelier-café du collectif d'artistes Ne Rougissez Pas!, est un lieu ouvert et accessible à toute personne désireuse de (re)découvertes artistiques et sociales. Cet endroit a une double essence puisqu'il a été pensé, d'une part comme un espace de création et de fabrication pour le collectif et d'autre part, comme un lieu de ressources culturelles afin de créer du lien avec et entre les habitant·es ivryen·nes par le biais d'initiatives artistiques, politiques et sociales.

La Tracterie s’organise en 5 pôles :

une programmation culturelle faite d’expositions et de rencontres mêlant des acteurs du territoire (écoles, centre socioculturel, maison de quartier) et des artistes et professionnel·le·s

un cycle d’ateliers de transmission autour de pratiques artistiques et artisanales (initiation à la création d’images, aux techniques d’impressions artisanales et à la construction en bois)

un espace de café et de rencontre fortuite pour les habitant·e·s en y proposant des produits issus de l’économie sociale et solidaire (boissons issues du circuit-court, mobiliers de réemploi et espace de convivialité)

la mise en place d’événements de vie de quartier (brocantes, fêtes de voisin·e·s et accueil de l’Étal Solidaire, vente solidaire de fruits et légumes)

un espace « fabricatoire » de vente d’objets artisanaux faits par le collectif Ne Rougissez Pas! transports en communs à proximité

© Ne Rougissez Pas!