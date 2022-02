La Trace Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

La Trace SAINT LARY PLA D'ADET Pla d'Adet Saint-Lary-Soulan

2022-02-17 18:15:00

Inscription obligatoire à l'ESF 05 62 98 44 01 – Gratuit L'ESF vous propose une épreuve de ski de rando montée sèche "La Trace – test esf"

18h15 Départ du Pla d'Adet / arrivée à Soum de Matte Matériel non fourni (lampe frontale pour la redescente obligatoire). +33 5 62 98 44 01

