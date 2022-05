La trace de l’éphémère, couasne de Floirac Floirac, 22 août 2022, Floirac.

La trace de l’éphémère, couasne de Floirac Floirac

2022-08-22 09:45:00 09:45:00 – 2022-08-22

Floirac 46600

D’où viennent ces coquilles, ces galets, ces feuilles, aux formes et couleurs variées ? Associés à d’autres objets déposés au bord de l’eau par la Dordogne, ils deviendront les pièces d’une oeuvre éphémère.

Chaque participant pourra ensuite reproduire sa réalisation sur un support. Tout le matériel nécessaire à la peinture et au dessin sera fourni. Petits et grands artistes, à vos pinceaux et crayons !

Animé par Orel, artiste professionnelle et médiatrice et David Barillot, gestionnaire ENS (Espaces naturels sensibles) au département du Lot

Lieu de rendez-vous donné à l’ inscription. Limité à 8 personnes.

© Galet pixabay

Floirac

dernière mise à jour : 2022-05-23 par