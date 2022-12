Séjour ski La Toussuire Fontcouverte-la-Toussuire Catégories d’évènement: Fontcouverte-la Toussuire

Séjour ski La Toussuire, 4 mars 2023, Fontcouverte-la-Toussuire. Séjour ski 4 – 11 mars 2023 La Toussuire

Camp ski et spi La Toussuire La Toussuire Fontcouverte-la-Toussuire 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Du samedi 4 mars au samedi 11 mars à La Toussuire, en Savoie Dévaler les pistes toute la journée tout en se ressourçant dans la vie fraternelle, la prière et la sainte Messe en fin d’après midi. Topos proposés tous les jours.

Pour les jeunes pros, de 23 à 35 ans Avec le Père Gaétan Attention : 20 places maximum, date limite d’inscription le 31 janvier

