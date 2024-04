La Tournuscimes 40e édition cave de chardonnay Chardonnay, dimanche 20 octobre 2024.

Connaissez vous la Tournuscimes ?

La randonnée référence à ne manquer sous aucun prétexte située cœur de l’appellation Chardonnay ! Plus importante randonnée de Bourgogne, elle rassemble chaque année près de 4 000 participants. Sportifs, amoureux de la nature et de randos, tous se donnent rendez-vous à pied avec même un circuit famille à cheval ou encore en VTT. Les parcours pensés pour chaque édition, sont créés et balisés par la Tournuscimes, sans oublier la possibilité de construire soit même son propre circuit en associant plusieurs étapes. Echauffez vos mollets et faites votre choix de votre distance. Et surtout n’oubliez pas de passer pour déguster la célébrissime omelette cuite en continue tout au long de la journée. Une belle manière de terminer l’été sur les chemins du haut Tournugeois.

Et le 20 octobre 2024, c’est la 41e édition, 100 000e participant !

Départs pédestre et famille 8h30 à 14h30 (suivant distance) VTT 7h45 à 9h30 Equestre 8h30 à 10h30. .

Début : 2024-10-20 07:45:00

fin : 2024-10-20 14:30:00

cave de chardonnay Centre du Village

Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

