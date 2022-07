La tournée Produit en Bretagne Bénodet, 21 juillet 2022, Bénodet.

La tournée Produit en Bretagne

Corniche de la Plage Bénodet Finistère OT BENODET

2022-07-21 14:30:00 – 2022-07-21 18:30:00

Bénodet

Finistère

Bénodet

Pour la 8ème année consécutive, la tournée estivale de Produit en Bretagne ira à la rencontre des estivants du 7 juillet au 19 août prochains. Moment important et attendu, plus de 30 villes accueilleront l’événement. C’est l’occasion pour le réseau de se faire connaître, d’expliquer ses nombreuses actions au service de l’économie bretonne mais de présenter son célèbre logo désormais rajeuni, toujours synonyme d’achat local et donc d’emplois locaux.

Du lundi au vendredi, sur une demi-journée dans chaque ville, les 2 animateurs de Produit en Bretagne iront à la rencontre du public estival afin de lui faire découvrir les saveurs régionales et le sensibiliser aux valeurs de l’association.

Les animateurs offriront des échantillons de produits et des cadeaux publicitaires des membres de Produit en Bretagne, ainsi qu’un flyer Produit en Bretagne contenant des bons de réduction, des jeux, des recettes.

Les estivants pourront aussi tenter leur chance en lançant la roue ou se prendre en photo avec la mascotte Ti-Far.

+33 2 98 47 94 88 https://www.produitenbretagne.bzh/

Pour la 8ème année consécutive, la tournée estivale de Produit en Bretagne ira à la rencontre des estivants du 7 juillet au 19 août prochains. Moment important et attendu, plus de 30 villes accueilleront l’événement. C’est l’occasion pour le réseau de se faire connaître, d’expliquer ses nombreuses actions au service de l’économie bretonne mais de présenter son célèbre logo désormais rajeuni, toujours synonyme d’achat local et donc d’emplois locaux.

Du lundi au vendredi, sur une demi-journée dans chaque ville, les 2 animateurs de Produit en Bretagne iront à la rencontre du public estival afin de lui faire découvrir les saveurs régionales et le sensibiliser aux valeurs de l’association.

Les animateurs offriront des échantillons de produits et des cadeaux publicitaires des membres de Produit en Bretagne, ainsi qu’un flyer Produit en Bretagne contenant des bons de réduction, des jeux, des recettes.

Les estivants pourront aussi tenter leur chance en lançant la roue ou se prendre en photo avec la mascotte Ti-Far.

Bénodet

dernière mise à jour : 2022-07-01 par OT BENODET