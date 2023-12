La Tournée Hot Spots de RichesMonts débarque à Paris du 13 au 17 décembre chez Double Vie ! DOUBLE VIE Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 13 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

À l’occasion de son 50ème anniversaire, RichesMonts propose une expérience conviviale autour de la raclette : Hot Spots. Au menu, d’incroyables soirées avec scénographie immersive, animations inédites, DJ sets et bien évidemment des dîners raclettes géants complètement fondus.

C’est la ville de Paris qui clôturera la tournée Hot Spots, avec une ouverture du 13 au 17 décembre, et c’est à Double Vie, restaurant festif du 18ème, que le concept posera ses valises pour une expérience autour de la gourmandise et du fromage fondu !

RichesMonts propose une carte revisitée qui allie grands classiques de la comfort food et générosité des produits de la marque : croque monsieur savoyard, tartiflette patate douce, croquetas raclette aux 3 poivres, le trio ultra gourmand de cette carte.

Bien évidemment, l’expérience phare du Hot Spots, c’est la soirée raclette comme à la maison à partager avec les copains ou la famille, avec charcuteries triées sur le volet, pommes de terre en robe des champs, et tout ça à volonté, dans un décor de chalet d’hiver ! La soirée Hot Spots est à 35€ par personne.

En deuxième partie de soirée, c’est animation blind test pour les plus motivés. Au bar, on propose le drink Signature RichesMonts (12€), pas de raclette dans le verre mais une boisson qui sent bon l’hiver ! : liqueur de sapin de chez Distillerie Guy au coeur des forêts Jurassiennes, tonic, romarin. Seront proposés également des DJ set gratuits, jusqu’à la fermeture.

DOUBLE VIE 2 rue poulet 75018 Paris

Contact : https://hotspots.richesmonts.fr/ https://hotspots.richesmonts.fr/

WBA