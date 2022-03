La tournée France Bleu des marchés ! Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Le mercredi 23 mars 2022, la radio “France Bleu” pose ses micros aux halles de Lourdes pour son émission “La tournée France Bleu des marchés” de 9h à 11h ! Une émission comme il s’en fera tout le mois de mars dans chacune des 44 radios locales du réseau France Bleu. Le concept de cette émission est le suivant : France Bleu installe son barnum et ses cuisines mobiles proche d’un marché. Le but est d’y faire la cuisine, en direct à la radio, avec les produits trouvés sur le marchés. Les animateurs de l’émission vont également à la rencontre des producteurs locaux, des produits et d’un Chef : à Lourdes, ce sera monsieur Raymond Nördin de l’hôtel-restaurant ‘’Le Belfry’’ qui sera le guide et le cuisinier en chef. Monsieur Nördin ira donc faire ses courses aux halles de Lourdes, avec une somme de 30€ en poche. Avec cet argent, il aura la charge de préparer un repas pour 4 personnes avec au moins deux produits laitiers dans le menu. Cette recette doit être l’occasion de valoriser au maximum les produits locaux et de saison. Informations via le lien ci-dessous. https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/evenements/france-bleu-fait-sa-tournee-des-marches-du-26-fevrier-au-26-mars Place du Champ Commun LOURDES Lourdes

