La tournée du rire, 1 juillet 2022, .

La tournée du rire



2022-07-01 – 2022-07-01

Au programme



One man show, stand up musical, imitateur et comique hypnotiseur avec :

– Marco Paolo : « Tout simplement ! «

– Philippe Roche : « Et dieu créa… La voix »

– Kamel : « Ouat else ? «

– Julien Mameli : show d’hypnose

– Patrick Coppolani



Spectacle gratuit et libre d’accès. Continuons à prendre soin de nous, de tous et respectons les gestes barrières.

La Ville de Marignane propose une soirée pleine d’humour avec « La tournée du rire » 100% sud.

Au programme



One man show, stand up musical, imitateur et comique hypnotiseur avec :

– Marco Paolo : « Tout simplement ! «

– Philippe Roche : « Et dieu créa… La voix »

– Kamel : « Ouat else ? «

– Julien Mameli : show d’hypnose

– Patrick Coppolani



Spectacle gratuit et libre d’accès. Continuons à prendre soin de nous, de tous et respectons les gestes barrières.

dernière mise à jour : 2022-06-17 par