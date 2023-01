La tournée du Ludobus Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’Évènement: Landes

La tournée du Ludobus Morcenx
Médiathèque François Mitterrand Morcenx-la-Nouvelle Landes

2023-01-18 14:00:00 – 2023-01-18 18:30:00

Landes Morcenx-la-Nouvelle Le Ludobus anime les accueils autour du jeu libre.

Ludo prêt – Ludo Bébé – Jeux sur place – Ateliers Enfants/Parents – Ludo’Art – Jouons avec la peinture Le Ludobus anime les accueils autour du jeu libre.

+33 7 76 17 03 55

