Lannemezan

La Tournée du Facteur, 4 juin 2022, Lannemezan.

2022-06-04

Lannemezan 65300 La Tournée du Facteur, Cie Andjaï

Duo insolite et sensible. Un cheval acrobate et un facteur poète. Tarif : 8€ par personne – gratuit pour les moins de 6 ans

En cas d’intempéries repli au Ecuries du Cuhor à Labarthe-de-Neste Renseignements au 05 62 99 13 59 +33 5 62 99 13 59 Stade des Bourtoulers LANNEMEZAN Lannemezan

