La tournée des Tiers-Lieux au 6B – Sous le béton la plage Saint-Denis, 25 mars 2022, Saint-Denis. La tournée des Tiers-Lieux au 6B – Sous le béton la plage Le 6b 6-10 quai de Seine Saint-Denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis La Tournée des Tiers-Lieux, c’est une vingtaine d’étapes en France, où les citoyens·nes se rencontrent pour réfléchir à des solutions aux propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, et ainsi redessiner l’avenir de nos territoires. contact@le6b.fr +33 1 42 43 23 34 https://www.le6b.fr/la-tournee-des-tiers-lieux-au-6b-sous-le-beton-la-plage-habiter-en-commun/ Le 6b 6-10 quai de Seine Saint-Denis

