La Tournée des Tiers-Lieux au 6b : Sous le Béton la Plage, Habiter en Commun Le 6b, 25 mars 2022, Saint-Denis.

du vendredi 25 mars au samedi 26 mars à Le 6b

La Tournée des Tiers-Lieux, c’est une vingtaine d’étapes en France, où les citoyens·nes se rencontrent pour réfléchir à des solutions aux propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, et ainsi redessiner l’avenir de nos territoires. Pour chaque étape, un tiers-lieu propose 48h de découvertes, partage, débats, ateliers… L’étape au 6b se déroulera sur 2 jours, en co-construction avec d’autres tiers-lieux franciliens pour mettre en avant les initiatives de chacun·e. Les 25 et 26 mars 2022 s’articuleront autour de la thématique de “L’Espace” commun, artistique et physique, en traitant notamment de l’impact des tiers-lieux sur leur territoire et pour la transition écologique. Ce temps fort francilien prendra forme autour de diverses tables rondes, ateliers et concerts. Il sera également l’occasion d’exceptionnelles portes ouvertes, où les espaces communs de chaque étage s’animeront à travers des manifestations artistiques et initiatives pédagogiques proposées par les résident·e·s et les partenaires (lieux, habitant·e·s du quartier…). Vendredi 25 mars de 14h30 à 21h Samedi 26 mars de 9h30 à 00h Entrée gratuite pour tou·te·s, inscriptions aux ateliers et tables rondes

Le 6b 6 – 10 quai de seine, Saint-denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis



