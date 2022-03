La tournée des marchés Bourganeuf Bourganeuf BourganeufBourganeuf Catégories d’évènement: Bourganeuf

Bourganeuf Creuse Place du Mail Bourganeuf Creuse Bourganeuf Mercredi 16 mars de 9h30 à 12h. Rdv au marché de Bourganeuf. Sur chaque marché, notre cuisine mobile tout équipée sera mise à la disposition d’un chef emblématique de la région invité par chacune de nos stations locales. L’animateur de France Bleu lui lancera le défi – bienveillant – de préparer un repas pour 6-8 personnes avec les produits qu’il aura achetés sur le marché, dont deux produits laitiers, incontournables. Le menu devra comprendre une entrée, un plat et un dessert. Les trois plats seront à concocter avec un budget de 30 euros et être prêts à déguster à la fin de l’émission, soit deux heures au total pour tout faire ! À la fin de l’émission, notre animateur donnera son avis sur le menu réalisé par le chef. Les autres menus seront offerts aux auditeurs ou aux clients du marché sous la forme d’un menu à emporter pour respecter les mesures sanitaires. Mercredi 16 mars de 9h30 à 12h. Rdv au marché de Bourganeuf. Place du Mail Bourganeuf Bourganeuf

