La tournée des coups de coeur Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Le samedi 21 octobre 2023

de 11h30 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Venez partager de manière informelle et conviviale vos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours !

Un samedi par mois, autour d’un thé, d’un café ou d’un jus

de fruit, venez avec vos coups de cœur et partagez vos lectures et vos découvertes à la bibliothèque. Romans, essais, BD, livres

audios, mangas, polars, SF… tout est possible.

Pour

écouter ou partager, vous êtes les bienvenu·e·s, dans la limite de 15

participant·e·s.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

D.R.